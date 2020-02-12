Ермак заявил о планах продолжать международные переговоры и на посту главы ОПУ
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что несмотря на назначение его на эту должность продолжит вести международные переговоры.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сообщил во время брифинга в Киеве.
«Я не оставлю это (внешнеполитическое - УНИАН) направление - оно является одним из приоритетных, и именно сейчас, на днях, продолжаются переговоры», - отметил он.
Ермак напомнил, что сегодня состоятся переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске.
«Сегодня наши представители работают в Минске. Поэтому я считаю, что сегодня вместе с МИД, другими государственными учреждениями, Кабмином мы будем продолжать эту работу, потому что ничего важнее на сегодняшний день нет, как прекращение войны и прекращение того, чтобы гибли наши люди, для того, чтобы вернулись все наши граждане. И я думаю, что это важнейшая задача, которую мы получили от президента Украины, будем ее выполнять», - подчеркнул руководитель ОП.