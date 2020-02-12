Ермак заявил о планах продолжать международные переговоры и на посту главы ОПУ

Глава Офиса президента подчеркнул, что ничего важнее на сегодняшний день нет, как прекращение войны на Донбассе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что несмотря на назначение его на эту должность продолжит вести международные переговоры.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сообщил во время брифинга в Киеве.

«Я не оставлю это (внешнеполитическое - УНИАН) направление - оно является одним из приоритетных, и именно сейчас, на днях, продолжаются переговоры», - отметил он.

Ермак напомнил, что сегодня состоятся переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Сегодня наши представители работают в Минске. Поэтому я считаю, что сегодня вместе с МИД, другими государственными учреждениями, Кабмином мы будем продолжать эту работу, потому что ничего важнее на сегодняшний день нет, как прекращение войны и прекращение того, чтобы гибли наши люди, для того, чтобы вернулись все наши граждане. И я думаю, что это важнейшая задача, которую мы получили от президента Украины, будем ее выполнять», - подчеркнул руководитель ОП.