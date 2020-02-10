Я сверяю решения правительства с позицией президента, потому что это командная работа - Гончарук

Правительство готово слышать президента, поэтому мы всегда сверяем свои решения с его позицией. И хотя еще рано оценивать эффективность Кабинета министров в целом – прошло только 5 месяцев, текущая оценка президента и парламента - важный ориентир, потому что все мы работаем как команда и выполняем одну работу.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в своем интервью для издания “Украинская правда”.

Он отметил, что, несмотря на попытки подорвать доверие Зеленского к Кабмину (ред. – “пленки Гончарука”), способность работать в команде удалось сохранить. И несмотря на мелкие разногласия, которые иногда возникают между представителями разных ветвей власти, президент является “заказчиком” политических решений, а обязанность правительства их эффективно реализовать.

“Мы партнеры, на самом деле. У нас общая цель, и эта цель объединяет нас в данном случае. Главный месседж, который мы пытались донести, что мы сохраняем способность работать вместе как команда, и что я могу и готов слышать президента. Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле весьма тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем”, – заявил Гончарук.

Премьер-министр также отметил, что на данном этапе ставить оценку работе действующего правительства рано, ведь эффект от большинства решений станет заметным только со временем. Впрочем текущий контроль со стороны президента и парламентариев является важной составляющей работы и определенным ориентиром.

“5 месяцев – это неадекватно маленький срок для того, чтобы оценивать работу правительства, очевидно, потому что решения, которые принимает правительство, очень часто имеют эффект через полгода, год, возможно, даже больше. И, конечно, нам важна оценка наших коллег из парламента, президента, Офиса президента, со всей команды. И мы ориентируемся на нее”, – прокомментировал премьер-министр.