Гончарук рассказал, с кем советуется по поводу кадровых решений в Кабмине

Премьер-министр заверил, что информация о том, что якобы собеседования с кандидатами на руководящие должности Кабмина проходят в Офисе президента, не соответствует действительности.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что советуется с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и помощником главы государства Андреем Ермаком по поводу кадровых решений в правительстве.

Об этом глава правительства сообщил в эфире телеканала ICTV 9 февраля поздно вечером.

«Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака - УНИАН), поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они и имеют. Я премьер-министр и принимаю решения о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде», - отметил Гончарук.

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Кроме того, по словам премьера, информация о том, что якобы собеседования с кандидатами на руководящие должности Кабмина проходят в Офисе президента, не соответствует действительности.

«Конечно, мы советуемся в отношении тех людей, которые будут работать в правительстве. Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. И только тогда, когда мне нужен совет президента, и когда я уже хочу представить кандидатов, которых я предлагал поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как лидером нашей политической команды», - добавил он.