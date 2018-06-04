Неделя в цифрах

2 бывших сотрудника Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) - бывший вице-президент организации Джек Уорнер и бывший глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос - объявлены в розыск Интерполом. Ранее суд США вынес официальное обвинение в отношении 9 чиновников ФИФА и пяти руководителей компаний, связанных с деятельностью организации по подозрению в коррупции и отмывании денег, среди которых значатся имена Леоса и Уорнера.

2 взрыва во время митинга прокурдской народно-демократической партии в Турции унесли жизни 2 человек, еще 153 человека пострадали, 25 из них находятся в критическом состоянии, сообщают иностранные СМИ. По предварительной версии, оба взрыва квалифицированы как теракты.

3 самолета, в том числе, новейший фронтовой бомбардировщик, разбились в России за один день, сообщают Минобороны РФ. В частности, два военных самолета – у границ с Украиной.

5 случаев применения боевиками на Донбассе реактивных систем залпового огня, которые запрещены Минскими договоренностями, было зафиксировано в мае, сообщают в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон штаба АТО.

12 человек, среди которых есть россияне, были взяты в плен во время боевых действий в районе Марьинки, сообщил заместитель командующего АТО Валентин Федичев. На сегодняшний день проводится проверка на их принадлежность к регулярным частям ВС РФ.

15 банков признаны Национальным банком Украины проблемными, сообщают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Впоследствии эти банки могут пополнить ряды неплатежеспособных финучреждений, отмечают в ведомстве. В настоящее время фонд выводит с рынка 51 банк, которые Нацбанк признал неплатежеспособными, в том числе, 38 банков находятся в стадии ликвидации, а в 13 банках работает временная администрация.

16 медицинских работников погибли и 60 получили ранения за время проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщают в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

17 украинских банков добровольно согласились раскрыть реальных собственников, сообщают в Национальном банке Украины. Еще 4 банка сообщили о наличии инвесторов, и в настоящее время НБУ проверяет информацию об их реальности.

18 областей Украины проведут практические учения по территориальной обороне, сообщают в Министерстве обороны. В частности, во время практической фазы учений запланировано отработать участие органов управления и подразделений ВСУ, других воинских формирований и правоохранительных органов, а также областных и Киевской городской государственных администраций в выполнении задач территориальной обороны.

30% россиян, в целом, не против, чтобы пророссийские боевики с Донбасса принимали активное участие в российской политике, свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра». В частности, отвечая на вопрос, как вы отнеслись бы к тому, чтобы бывшие или нынешние «руководители Донецкой и Луганской народных республик» принимали участие в российской политике, 7% респондентов ответили – «определенно положительно», 22% - «скорее положительно», 27% - «скорее отрицательно», 16% - «определенно отрицательно», 29% - затруднились с ответом.

52 и 60 голосов народных депутатов набрали законопроекты, которыми предусматривалось перенесение даты введения единых принципов начисления пенсий. Таким образом, спецпенсии в Украине были отменены с 1 июня 2015 года.

53 гражданина Российской Федерации привлекаются к уголовной ответственности в Украине за совершение терактов, диверсий, участие в незаконных вооруженных формированиях, преступлений против украинской государственности, сообщают в СБУ. В частности, дел уже рассмотрены судами и по ним вынесены приговоры.

92 года и 65 дней – возраст самой старой женщины Гарриет Томпсон, которая пробежала 42-километровую дистанцию в Сан-Диего в южной Калифорнии, сообщают иностранные СМИ. Ранее старейшей женщиной, которая финишировала на марафоне, была Глэдис «Гладиатор» Беррилл из США, которой было 92 года и 19 дней, когда она пробежала 42 километра забега в Гонолулу в 2010 году.

162 фильма и сериала, которые были произведены в России с 1 января 2014 года, запрещены к показу в Украине Государственным агентством по вопросам кино, сообщают в ведомстве. В целом, Госкино отменило 207 прокатных свидетельств.

228 пляжей – 175 морских и 53 речных – планируется открыть этим летом в Донецкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Киеве, сообщают в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины. По состоянию на начало лета, в Украине официально функционирует только 30 пляжей – 19 морских и 11 речных.

240 народных депутатов проголосовали за разрешение пребывания в Украине вооруженных сил других государств, кроме страны-агрессора, для проведения международной операции по поддержанию мира и безопасности.

280 военнослужащих, погибших в зоне проведения антитеррористической операции в период с августа 2014 года по февраль 2015 года, были посмертно отмечены государственными наградами, сообщает пресс-служба президента Украины.

313 участникам бандформирований и пособникам террористов было объявлено о подозрении с начала 2015 года, сообщают в ГУМВД Украины в Донецкой области. В частности, 268 лицам - по статье 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и 45 лицам - по статье 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» Уголовного кодекса Украины». Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Всего в текущем году на территории Донецкой области зарегистрировано 13885 уголовных преступлений, в том числе, 5984 тяжких и особо тяжких.

396 человек погибли и еще 46 пока числятся пропавшими без вести в результате крушения теплохода в Китае на реке Янцзы, сообщают иностранные СМИ. За время спасательной операции найдено лишь 14 выживших пассажиров и членов экипажа.

500 метров прошли участники Марша Равенства по Оболонской набережной в Киеве и были забросаны петардами и дымовыми шашками. Во время столкновений пострадало 9 правоохранителей, один – в тяжелом состоянии (осколочное ранение шеи). По данным милиции, за противоправные действия на месте происшествия задержаны 25 человек. У них были изъяты петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы.

1500 автомобилей с экологичными двигателями украинским правоохранителям предоставляет Япония, заявил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

6 417 человек, как минимум, погибли на востоке Украины с апреля 2014 года, отмечается в отчете агентства ООН по правам человека. По данным организации, ранены, по меньшей мере, 15 962 человека. Кроме того, около 5 000 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

41 550 биометрических паспортов удастся выдавать в среднем за месяц, сообщают в Госмиграции. Таким образом, при нынешнем темпе выдачи документов, чтобы обеспечить необходимое количество украинцев биометрическими паспортами, понадобится почти 2,5 года.

115 000 гектаров сельхозземель намерено передать в аренду Китайской инвестиционной компании правительство Забайкальского края Российской Федерации, сообщают российские СМИ. Землю передадут под освоение в долгосрочную аренду на срок до 49 лет.

167 000 детей в Украине стали вынужденными переселенцами из-за военных действий на востоке страны, сообщают в департаменте защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины.

251 000 000 долларов не хватает для решения гуманитарного кризиса в Украине, отмечают в ООН.

600 000 000 евро кредита получит госкомпания «Энергоатом» на реализацию комплексной программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС, говорится в сообщении компании. Так, Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом) подтвердило вступление в силу кредитного соглашения на 300 000 000 евро, вторую половину кредита должен предоставить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

200 000 000 долларов необходимо трастовому фонду ООН по борьбе с вирусом Эбола, чтобы положить конец лихорадке до конца текущего года, сообщают в организации.

3 400 000 000 гривень финансовой помощи выделил Кабмин вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса для оплаты жилья и коммунальных услуг, сообщают в Министерстве социальной политики Украины. Согласно сообщению, в Украине зарегистрировано 1,33 млн переселенцев или около 1 млн семей.

27 746 000 000 гривень составляет остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня 2015 года, что на 17,77% больше, чем на 1 мая текущего года, сообщается на сайте ведомства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился в 3,4 раза.

Маргарита Андреева