СМИ: оформление биометрических паспортов для всех желающих украинцев может занять более 2 лет

По состоянию на 1 июня 2015 года 207 753 украинцев получили биометрические паспорта.

Об этом в ответ на запрос Нового времени сообщила Государственная миграционная служба.

Больше всего биометрических паспортов выдали в Киеве – 50 830. Затем идут Одесская область – 21 930, Львовская область – 13 172 и Днепропетровская 12 686 паспортов.

По данным Госмиграции, в среднем в месяц удается выдать 41 550 биометрических паспортов.

Читайте такжеПорошенко недоволен работой Государственной миграционной службы

Если, как и ожидается, Украина получит безвизовый режим с ЕС, наличие биометрического паспорта станет обязательным условием для пересечения границы со странами шенгенской зоны без виз.

Согласно официальной статистике Еврокомиссии, в 2014 году за шенгенскими визами обратилось 1,4 млн украинцев.

Таким образом, чтобы обеспечить необходимое количество украинцев биометрическими паспортами, при нынешнем темпе выдачи документов понадобится почти 2,5 года.

Как сообщалось, в случае выполнения всех требований ЕС безвизовый режим вступит в силу примерно через год – с лета 2016 года.