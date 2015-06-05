Россия передаст в аренду Китаю более 100 тысяч гектаров территории

Как сообщает издание Чита.ру, землю передадут под освоение в долгосрочную аренду на срок до 49 лет и пустующую 4 года Могойтуйскую промзону в качестве базы.

По данным издания, в эти земли должны войти залежные (неиспользуемые пахотные) земли и пастбища.

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"В Нерчинско-Заводском, Улётовском и Шилкинском районах планируется освоение по 10 тысяч гектаров залежных земель под зерновые и кормовые культуры, а также свиноводство, животноводство и сельхозпереработку. В Сретенском районе китайцы намерены освоить 35 тысяч гектаров залежных земель, а в Могойтуйском – 50 тысяч гектаров пастбищ. Кроме того, планируется задействовать Могойтуйскую промзону", - сообщает издание.

Отмечается, что китайцы намерены вложить в них крупные инвестиции, на которые планируется создание совместных российско-китайских предприятий, ориентированных как на внутрирегиональный, так и международные рынки, в том числе китайский.

Инвестор планирует выращивать кормовые, зерновые, масличные и другие культуры, а также лечебные травы для фармакологии, развивать промышленное скотоводство, птицеводство, мясное животноводство.

Время реализации первого этапа – 2015—2018 годы. В случае его удачной реализации, во второй этап – с 2019 года – инвестор предполагает продолжить развивать проекты в уже освоенных районах и пойдёт на расширение в другие – край на эти цели готов будет предоставить ещё 200 тысяч гектаров.