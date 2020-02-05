Обыски на «1+1»: Ткаченко планирует созвать внеочередное заседание комитета Рады

Нардеп назвал обыски на телеканале опасным прецедентом.

Почетный президент телеканала "1+1" и народный депутат Александр Ткаченко заявил, что обыски сотрудников Службы безопасности Украины в помещении редакции "Секретных материалов" являются возмутительной историей и опасным прецедентом. В связи с этим в ближайшее время он намерен созвать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом заявил Александр Ткаченко во время прямого включения ТСН.19:30, сообщает tsn.ua.

"Очевидно, что это очень опасный прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили – почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск осуществляли в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", - прокомментировал он.

Кроме того, во время онлайн-трансляции на Youtube-канале "Свободный" Ткаченко заявил, что вечерние обыски СБУ - это попытка давления на журналистов. Он обратил внимание на то, что прежде всего в деле с прослушкой кабинета премьера Алексея Гончарука, силовики СБУ должны были бы прийти с обыском в его кабинет.

"На мой взгляд, с точки зрения здравой логики, нам бы, в первую очередь, должно быть известно, что такие же обыски проходили в кабинете премьер-министра. Прежде всего, потому что это место, где проходила эта запись. Поскольку этого не было сделано, и в первую очередь, они дошли до журналистов, то у меня есть серьезные опасения считать, что это давление на журналистов, которые могли в тот или иной способ освещать эти события", - сказал Александр Ткаченко.

Ткаченко подчеркнул, что считает эти обыски недопустимыми, а действия силовиков непонятными.

"Прецедент, когда правоохранительные органы врываются в ньюзрум к журналистам и пытаются изъять компьютеры, на которых они работают", - подытожил он.