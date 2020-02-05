Нардепа Федину вызывают в ГБР на 6 февраля для вручения подозрения – Офис генпрокурора

Повестку о вызове направили по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Софию Федину вызвали в Государственное бюро расследований на 6 февраля для вручения уведомления о подозрении по фактам угроз президенту Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте такжеУгрозы президенту со стороны Федины и Зверобой: ГПУ вернула ГБР сообщение о подозрении

Отмечается, что по поручению генпрокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований статьи 135 УПК Украины, на 6 февраля 2020 года вызвана народный депутат Федина для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении.

Повестку о вызове направили по адресу её регистрации, фактического проживания и по месту работы.

«В соответствии с ч.1 ст.135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной», - говорится в сообщении.

Для предотвращения спекуляций относительно неосведомленности о вызове Офис генпрокурора опубликовал повестку последней на официальном своем сайте.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от «Европейской солидарности» Федина и волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности, высказались о рисках жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

«Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы лучше всего, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашечке припрется на передовую», - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект уведомления о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Звиробий.

26 декабря 2019 года Генеральная прокуратура вернула Государственному бюро расследований сообщение о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.