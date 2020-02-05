Тишина и вывод войск РФ: Арахамия рассказал, когда "можно начинать говорить" о выборах в ОРДЛО

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" назвал ключевые условия для проведения выборов в ОРДЛО.

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, при каких условиях возможно проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом он сказал в эфире "Прямого".

"Пока позиции нет. Ну, точно не может быть. Если брать в действующем состоянии, и просто в действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО – не будет такой позиции в нашей фракции, это невозможно. Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до исходного рубежа, до Ростова. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти. Тогда можно начинать общаться об этом, а не проводить выборы. То есть сейчас рано об этом говорить", - сказал Арахамия.