В "Слуге народа" есть четыре неформальные группы - Арахамия

В настоящее время эти неформальные группы насчитывают по 10-12 человек, максимум до 15.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечает, что во фракции есть четыре неформальные группы.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«Четыре (неформальные группы есть в «Слуге народа»). Мы сначала нервно реагировали на любые проявления «групп». Потом мы поняли, что полностью убить «группы» почти невозможно. Всегда могут появиться новые «группы», поэтому нужно выработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово - малыми», - отметил депутат.

По словам Арахамии, в настоящее время неформальные группы в «Слуге народа» насчитывают по «10-12 человек, до 15 максимум». Такие группы, отмечает он, не несут угрозы, а вот большие уже могут расшатывать фракцию, поэтому, если такие возникнут, то с ними будут «активно бороться».

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Вместе с тем, говорить, чьи это группы, Арахамия отказался, потому что «кто-то еще начнет гордиться, что у него есть группа».

Председатель фракции также добавил, что сейчас партия даже выработала методологию работы с неформальными группами. Ее суть заключается в том, что надо как можно больше и лучше понимать интересы групп, чтобы иметь возможность давить на «болевые точки».

Он рассказал, что сейчас диагностировать на раннем этапе появление неформальных групп помогает «Большой брат» - система, которая анализирует нормальное и аномальное голосование народных депутатов.

Арахамия также высказал мнение, что вероятность того, что этот парламент "не досидит до конца каденции уменьшилась до 40% за счет того, что депутаты учатся», тогда как несколько месяцев назад он заявлял о вероятности в 75%.