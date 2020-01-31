Убийство Гандзюк: Зеленский призвал премьера Болгарии как можно скорее передать Украине подозреваемого Левина

Президент поблагодарил главу болгарского правительства за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым выразил надежду на скорейшую экстрадицию в Украину подозреваемого по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский поблагодарил за задержание 24 января болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Москаленко (Левина) по подозрению в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Глава государства выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину.

Среди прочего президент отметил поддержку со стороны Болгарии суверенитета и территориальной целостности Украины и проведение политики непризнания незаконной аннексии Крыма. Зеленский положительно оценил оздоровление в Болгарии в пределах трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 190 раненных украинских военнослужащих.

«Отдельно была отмечена важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, объемы которого в 2019 году впервые за последнее десятилетие прогнозируемо превысят 1 млрд долл. Его дальнейшей активизации будут способствовать проведение очередного заседания Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил главу болгарского правительства за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка. Стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств, сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеИзменил внешность: болгарская полиция раскрыла детали задержания Левина, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк

Как сообщал УНИАН, 24 января суд болгарского города Бургас арестовал одного из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Документы на его экстрадицию уже переданы правоохранителям Болгарии.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.