Парламент досрочно прекратил полномочия депутата от "Батькивщины"

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение во время повторного голосования поддержали 227 из 352 народных депутатов. При первом голосовании за данное решение проголосовали всего 218 депутатов.

Шлемко на заседании парламента сообщил, что написал самостоятельно заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Он отметил, что является народным депутатом четырех созывов и работает в парламенте уже 10 лет.

По словам Шлемко, «сегодня украинское общество имеет запрос на молодых, энергичных, профессионально подготовленных людей, которые владеют основами рыночной экономики и обладают международными званиями, знают иностранный язык. Поэтому на съезде партии, когда принималось решение обновить фракцию «Батькивщина», кроме того, что выполняю эту миссию, имею еще миссию как председатель Ивано-Франковской областной партии «Батькивщина» выполнить задачу на местных выборах и привести (людей) в команду “Батькивщины”, - объяснил Шоломко.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Шлемко заявил, что слагает депутатские полномочия с тем, чтобы в Верховную Раду попал по списку «Батькивщины», скорее всего, Андрей Шевченко. Он отметил, что в списке «Батькивщины» следующим на вхождение в парламент является Валерий Дубиль, но, скорее всего, он пойдет на довыборы в округе в Чернигове, поэтому, вероятнее всего, в парламент придет следующий после него в списке Шевченко.