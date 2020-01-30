Завтра в Киеве состоится встреча Зеленского и Помпео

По сообщению Госдепартамента США, Помпео в Киеве также встретится с Пристайко, Загороднюком, лидерами деловых кругов и гражданского общества.

31 января в Киеве состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

В 12.00 начнется встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного департамента США, Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).

"Государственный секретарь отправится в Киев 30 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы придать особое значение поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорилось в сообщении Госдепартамента.

Также Помпео встретится с лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.

После Киева 1 февраля Помпео посетит Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.