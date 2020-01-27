Financial Times: Ахметов купил виллу во Франции за 200 миллионов евро

Остается тайной, собирается ли олигарх использовать купленную недвижимость во Франции как личную резиденцию.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел дом за 200 миллионов евро в курортной зоне Французской Ривьеры. Продавцом выступила компания Campari group. Это стало последним пополнением его портфолио недвижимости, которое включает также квартиру за 137 миллионов фунтов стерлингов в комплексе One Hyde Park в Лондоне.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что Ахметов – самый богатый олигарх Украины. Через компанию System Capital Management ему принадлежит портфолио стоимостью 6,7 миллиардов долларов, согласно данным Forbes. В него входят энергетические, металлургические, телекоммуникационные компании, а также футбольный клуб «Шахтер Донецк».

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Справка, которая оказалась в руках журналистов Financial Times, говорит, что компания Ахметова приобрела особняк под названием Villa Les Cedres в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Фера. Итальянский производитель напитков выставил эту недвижимость на продажу в прошлом году. Издание пишет, что продажа подтвердил еще один источник, которому известны детали трансакции. Компания Ахметова отказалась комментировать, будет ли олигарх использовать недвижимость во Франции как частную резиденцию.

Financial Times пишет, что Villa Les Cedres имеет площадь 1672 квадратных метра. Особняк был построен в 1870 году на побережье. Некогда это была резиденция короля Бельгии Леопольда II.