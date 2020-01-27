В Кремле настаивают, что выступают за "налаживание отношений" между Украиной и РФ

"Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной", утверждает Песков.

В Кремле заявляют, что курс по Украине неизменен, Москва продолжает выступать за «налаживание отношений».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности заявления в СМИ о смене подходов политики России по отношению к Украине.

«Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может… Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступает и выступала за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, неприемлема и вообще противоречит исторической логике», - заявил Песков.

«На этом всегда основывалась стратегия, поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений здесь нет», - добавил он.

По словам Пескова, вопросами Украины в администрации президента РФ занимается «де-юре помощник президента РФ Владислав Сурков, по мере необходимости занимается этой темой помощник президента РФ Юрий Ушаков вместе с управлением по международным делам, а при необходимости - другие подразделения, как это всегда бывает в АП».

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На вопрос УНИАН, как президент РФ Владимир Путин оценивает работу Суркова по «улучшению» отношений с Украиной, Песков сказал: «Я предпочту оставить без ответа этот вопрос. Еще раз повторяю – указа нет, без указа обсуждать отставки и предвосхищать их мне не хотелось бы».

Как известно, ранее Путин заявлял, что Россия в Крыму и на Донбассе «защищает русскоязычных», а на Донбасс поставляют танки и артиллерию страны, которые «симпатизируют» оккупационным администрациям.

С начала года, по информации президента Украины Владимира Зеленского, на Донбассе погибли 11 украинских военных.