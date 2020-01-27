Украина противостоит проявлениям ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости, которые исходят от России - МИД

Украинские дипломаты заявляют, что Украина "дает отпор российскому агрессору, защищая Европу от пламени ненависти".

Министерство иностранных дел заявляет, что Украина противостоит проявлениям ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости, которые исходят от России.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в Международный день памяти жертв Холокоста.

Ежегодно 27 января мировое сообщество чтит память миллионов евреев, цыган и представителей других меньшинств, которые во время Второй мировой войны были замучены нацистами из-за своей национальности. Холокост - это попытка уничтожить целый народ, это геноцид еврейского народа в годы войны.

«В этот день наши молитвы и глубокое уважение всем жертвам Шоа», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что также в этот день вспоминаем и тех, «кто ценой собственной жизни спасал от Холокоста - братьев Шептицких, отца Емельяна Ковча, Генриха Осташевского и тысячи других, чья энергия преодолевала преступления нацистского мрака».

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«Установив Международный день памяти жертв Холокоста - поддерживаем память об этих ужасных событиях, чтобы они никогда больше не повторились, а также предотвращаем проявления ксенофобии, антисемитизма и другой нетерпимости, которые, к сожалению, еще имеют место в мире», - отмечается в заявлении.

Также в МИД подчеркнули, что «сегодня опасность этих проявлений для Украины, которые при тоталитарных режимах становятся элементами государственной идеологии, исходит от соседнего государства. Украина дает отпор российскому агрессору, защищая Европу от огня ненависти».

В этой связи украинские дипломаты призывают объединить усилия для сохранения общечеловеческих ценностей и недопущения человеконенавистничества, дискриминации и неуважения к человеку.