"Зрада отменяется": Арахамия опроверг собственное заявление о временном отказе от евроинтеграции

Украина, двигаясь в ЕС, должна отстаивать собственные интересы, пояснил депутат.

Украина должна идти в Евросоюз с учетом собственных интересов. Так уточнил собственное заявление относительно отказа от политики "гармонизации" законодательства Украины с законодательством ЕС руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Я за договор об Ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно на этом акцентировал внимание сегодня в Давосе в своем выступлении", - отметил нардеп.

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В ЕС, утверждает Арахамия, все государства отстаивают свои интересы. Так же, по его мнению, должна делать Украина, интегрируясь в Евросоюз.

"Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть. #зрада_відміняється", - написал руководитель провластной фракции.

В комментариях к публикации Арахамия пояснил, что его речь звучала на английском языке. "Сейчас, согласно Соглашению об Ассоциации, начался плановый пересмотр отдельных положений, считаю, что нужно воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для Украины изменений в этом соглашении", - добавил он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Арахамия выступил за временный отказ Украины от политики "гармонизации" своего законодательства с европейским.