Ночью силы АТО дважды вступали в боевые столкновения с боевиками

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Ночью, в районе Николаевки наши военные вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Нарвавшись на прицельный огонь, бандиты отступили", говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики продолжают интенсивные обстрелы вблизи Донецкого аэропортаНа Артемовском – от минометов и гранатометов боевиков неоднократно страдало Кирово и Золотое. А в районе Троицкого произошло боевое столкновение.

"На Луганском – из автоматических гранатометов, поборники существующих лишь в их воспаленном воображении государств, вели огонь по Золотому – 4, и Станицы Луганской. Ночью здесь бандиты больше не стреляли", - сообщил пресс-центр.

На Мариупольском – из стрелкового оружия и минометов боевики трижды стреляли по Широкино. Здесь после 23.00 до утра наступила тишина.

"Почти всю ночь в небе фиксировались пролеты беспилотных летательных аппаратов захватчиков. Они были зафиксированы по маршрутам: Раивка-Старый Айдар, Смелое-Крымское, Донецкое-Славяносербск, Трехизбенка-Счастье, Лисичанск-Новоахтырка, Мариуполь-Мангуш", - подытожили в пресс-центре.