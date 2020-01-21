Новый посол Сербии Йованович прибыл в Украину
17:32, 21 января 2020Политика
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Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар выразил надежду на более активную позицию Сербии в поддержке территориальной целостности Украины.
Посол Сербии Аца Йованович прибыл в Украину / Фото: МИД Украины
Новый посол Сербии Аца Йованович прибыл в Украину.
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Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщает в Twitter.
"Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Сербии Аци Йовановича. Заместитель министра выразил надежду на оживление украинско-сербского диалога и более активную позицию Сербии в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что в Евросоюзе хотят услышать предложения Украины по инициативе "Новой зеленой сделки" (New Green Deal), которую продвигает Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляен.
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