Германия высоко оценивает ход реформ в Украине

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с премьер-министром Арсением Яценюком.

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"Мы признаем большую работу по уже проведенным реформам, и мы высоко оцениваем ту программу реформ, которые вы планируете осуществлять в будущем – в экономике, в государственных структурах, в социальной сфере, - сказал министр. - Мы поддерживаем эту программу реформ и она должна быть поддержана и другими партнерами (Украины - УНИАН)".

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках программы первоочередных реформ, одобренных в том числе ключевым кредитором страны МВФ, намерена реализовать несколько ключевых реформ в числе которых – децентрализация полномочий, в первую очередь в бюджетной сфере, дерегуляция экономики, масштабная приватизация и реформирование государственных компаний, представляющих стратегический интерес для экономики и безопасности.