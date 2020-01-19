Зеленский и руководители государства почтили память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский и руководители государства почтили память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев. Церемония происходит в международном аэропорту «Борисполь».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Президент вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства встретили на взлетной полосе самолет с телами одиннадцати погибших граждан Украины, членов экипажа рейса PS752 Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб и пассажиров Елены Малаховой и Ольги Кобюк.
Гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы к терминалу «В». Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последнюю дань погибшим украинцам.
На перроне около терминала «В» собрались сотрудники компании «Международные авиалинии Украины», которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь.
Военнослужащие Национальной гвардии перенесли гробы в помещение терминала, где с погибшими простились их родственники.
Глава государства возложил цветы к месту прощания с жертвами авиакатастрофы.
Также Зеленский пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования.
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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
В Иран была направлена экспертная группа из Украины.
11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в збитті самолета.
17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать Украине «черные ящики».