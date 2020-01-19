Церемония состоялась в международном аэропорту «Борисполь».

Президент Украины Владимир Зеленский и руководители государства почтили память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев. Церемония происходит в международном аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства встретили на взлетной полосе самолет с телами одиннадцати погибших граждан Украины, членов экипажа рейса PS752 Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб и пассажиров Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы к терминалу «В». Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последнюю дань погибшим украинцам.

На перроне около терминала «В» собрались сотрудники компании «Международные авиалинии Украины», которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь.

Военнослужащие Национальной гвардии перенесли гробы в помещение терминала, где с погибшими простились их родственники.

Глава государства возложил цветы к месту прощания с жертвами авиакатастрофы.

Также Зеленский пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в збитті самолета.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать Украине «черные ящики».