Кадровые изменения и раздел министерств: Зеленский назвал пути улучшения работы правительства

Глава государства считает, что следует проанализировать деятельность руководителей министерств.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком подчеркнул важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональны. Я помню, каким образом вы подбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, в соответствии с их профессиональными данными», - сказал глава государства.

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«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», - отметил при этом президент.

Также Зеленский заявил о необходимости переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти. В частности, речь идет о разделении функций в ряде министерств.

«У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», - подчеркнул он.