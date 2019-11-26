Посол ЕС в Украине: И я, и Зеленский доживем до членства Украины в Евросоюзе

По словам европейского дипломата, новая власть демонстрирует заинтересованность вступить в ЕС.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас не сомневается в том, что Украина станет членом Евросоюза.

Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

"То, что Европа является целью и выбором украинской нации, совершенно очевидно. Это выбор вашего общества, и это не вызывает сомнений с 2014 года", - отметил он.

По словам европейского дипломата, новая власть демонстрирует заинтересованность вступить в ЕС.

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"Я раскрою один небольшой секрет. Я, как вновь назначенный посол ЕС, передавал верительные грамоты президенту Зеленскому. И на этой церемонии президент спросил меня именно об этом. Мое личное убеждение - что мы с ним оба доживем до того дня, когда это произойдет. Но сейчас, как вы хорошо знаете, этот вопрос не находится на столе переговоров", - сказал Маасикас.

Посол ЕС добавил, что нет необходимости спрашивать у каждого европейского политика о европейских перспективах Украины - достаточно того, что эта цель четко очерчена и для украинского народа, и для украинского правительства. "И мы хорошо знаем об этой цели", - подчеркнул Маасикас.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров намерен достичь за пять лет соответствия Украины критериям вступления в Европейский Союз и Организацию североатлантического договора (НАТО).