Нардепы в Раде с отбойным молотком требовали выплатить зарплаты шахтерам (фото)

Народные избранники обратились к президенту с требованием повлиять на Кабмин.

Народные депутаты из групп "За будущее" и "Доверие", держа в руках куски угля и отбойный молоток, требовали выплатить зарплату украинским шахтерам, которую не выдают уже полгода.

Об этом заявил нардеп Сергей Шахов с трибуны парламента, за спиной которого стояли другие депутаты, сообщает ТСН.

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"Люди страдают из-за того, что не получают заработную плату. Рабом называют того, кто может заплатить за коммуналку и за еду. Шахтер не может заплатить даже ни за коммуналку, ни за еду. Представьте себе, когда люди идут в магазины - мамка берет ребенка и записывается в амбарную книгу, ей не за что купить сапоги. Сегодня в нашей стране люди, которые сидят тысячу метров под землей, бедствуют", - отметил он.

Также Шахов уточнил, что речь идет и о горняках Волыни, Донбасса и Львовщины.

"Они (шахтеры, - УНИАН.) ждут, пока здесь, в парламенте, будут заставлять Кабмин заплатить им зарплаты. На День шахтера деньги не дали, на Новый год деньги не дали, на Рождество деньги не дали. На следующей неделе отдайте деньги, деньги есть, мы проголосовали за бюджет", - добавил он.

Отдельно Шахов отметил, что депутатские группы "Доверие" и "За будущее" требуют немедленного вмешательства президента в выплату зарплат шахтерам и развития угольной отрасли.