Порошенко: язык перестал быть фактором, который раскалывает Украину
22:45, 28 мая 2015Политика
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За этот год язык перестал быть фактором, который раскалывает Украину.
Порошенко убежден, что язык перестал быть фактором, который раскалывает Украину / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
”Что раньше всегда раскалывало государство? Первый фактор - язык. Конфликт между русскоязычными и украиноязычными... За этот год язык объединил государство, объединил и держит его вместе, и перестал быть фактором, который нас раскалывает”, - подчеркнул глава государства.
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