Порошенко: язык перестал быть фактором, который раскалывает Украину



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

”Что раньше всегда раскалывало государство? Первый фактор - язык. Конфликт между русскоязычными и украиноязычными... За этот год язык объединил государство, объединил и держит его вместе, и перестал быть фактором, который нас раскалывает”, - подчеркнул глава государства.

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