Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Венедиктовой

Ирину Венедиктову в конце декабря президент назначил временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление (№2731) поддержали 340 народных депутатов из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия депутата Венедиктовой, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Читайте такжеВ ГБР сформировали спецподразделение для расследования "дел Майдана"

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил Венедиктову и.о. директора ГБР.

13 января 2020 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что фракция предлагает назначить председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики вместо Венедиктовой Андрея Костина, который сейчас является заместителем председателя этого комитета.