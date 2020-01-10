Пристайко пояснил, почему Канада до сих пор не передала Украине данные о трагедии в Иране

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что передача разведывательных данных, касающихся расследования падения самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, затрудненно бюрократически.

Об этом он рассказал на брифинге 10 января.

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Пристайко подчеркнул, что странам НАТО проще обмениваться такими данными. В то же время Украина не является членом альянса, что объясняет некоторую задержку.

«Между ними заключены соглашения о защите этой информации. Они в большинстве в рамках НАТО заключенные. Мы с вами не являемся членами НАТО. Поэтому вопрос рассекречивания и передачи нам информации затруднен бюрократически», – пояснил министр, добавив, что иностранные партнеры стараются как можно быстрее перейти бюрократический барьер.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.