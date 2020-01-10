Пристайко о заявлениях, что украинский самолет сбила ракета: мы не исключаем ни одной версии

Министр иностранных дел отметил, что нужно создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием катастрофы украинского самолета в Иране.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко комментируя утверждения ряда западных стран, что украинский самолет в Иране сбила ракета, заявил, что в Украине не исключают ни одной версии.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Офисе президента.

Читайте такжеУкраинские специалисты в Иране получили доступ к "черным ящикам" самолета МАУ - ПристайкоВ частности, его спросили, разделяет ли Украина мнение США о том, что украинский самолет был сбит двумя ракетами иранской системы противоракетной обороны.

«Мы как никто, Украина, которая потеряла наш самолет, потеряла наш экипаж, потеряла людей, несем прямую ответственность за каждое сказанное слово, и мы не исключаем ни одной версии. Мы не ищем более простого или более дипломатического пути. Мы сейчас хотим установить истину, и для этого мы хотим, например, создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием», - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.