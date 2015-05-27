Помощники Путина лично руководят сепаратистами и террористами в Украине – СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на VII Международной конференции “Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб”.

Наливайченко подчеркнул, что российское правительство и российское руководство осуществляет прямое управление, спонсирование и координацию действий сепаратистов и террористических организаций на территории Донецкой и Луганской областей.

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“Инструкции, поддержка, финансы. Помощники президента Российской Федерации лично. Один занимается и руководит Донецкой и Луганской так называемыми «народными республиками», - террористические, сепаратистские организации, а другой управляет другими сепаратистскими организациями, напрямую передавая инструкции в Одесскую и Харьковскую области”, - сказал председатель СБУ.

Он также подчеркнул, что спецслужбы РФ присылают в Украину натренированных агентов для совершения терактов, диверсий и преступлений против человечности.

“Военные спецслужбы Российской Федерации, так же грубо отбросив и нарушая все возможные универсальные или конвенции Организации Объединенных Наций, засылают уже собственных военнослужащих. И это спецслужбы Российской Федерации Генерального штаба и Министерства обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Военные диверсионные группы, воинские соединения, которые заходят на нашу территории и осуществляют агрессию, издеваются над нашими гражданами в виде диверсий, уничтожения инфраструктуры, вывоза промышленного оборудования, сожжения тел погибших без идентификации”, - сказал председатель СБУ.