Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обсудил с Помпео важные данные, которые могут помочь следствию

В ходе разговора было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы её нормализации.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео, в ходе которого обсудил важные данные, которые были переданы Украине американской стороной и могут помочь в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

«Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», - сказал Зеленский.

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В свою очередь, Помпео выразил соболезнования от имени американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении непредвзятого расследования.

Во время разговора было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы её нормализации.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.