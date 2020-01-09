Расследование причин авиакатастрофы в Тегеране: Украина готова сотрудничать со Швецией

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев прилагает все усилия для выяснения причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран) и будет информировать партнеров о ходе расследования.

Читайте такжеКрушение самолета МАУ в Иране: в МВД объяснили роль Украины в расследованииКак сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном.

По словам Зеленского, Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенцией о гражданской авиации.

Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

«Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное», - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

Стороны отметили важность телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Швеции накануне по обсуждению сотрудничества в расследовании авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Сегодня, 9 января, в Украине объявлено днем траура.