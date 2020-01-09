Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы МАУ в Иране (фото)

Президент возложил цветы к фотографиям погибших в Борисполе.

В аэропорту "Борисполь" президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в катастрофе украинского самолета в Тегеране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии", – говорится в сообщении.

У фотографий погибшего экипажа и пассажиров президент возложил цветы.

Напомним, после крушения в Иране украинского авиалайнера Boeing 737-800, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Офис генпрокурора уже начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.