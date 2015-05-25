Суд снял арест с имущества и ценных бумаг Януковича-младшего - СМИ
Апелляционный суд Киева снял арест, наложенный на имущество Александра Януковича, в том числе на ценные бумаги, которые были на учете во "Всеукраинском банке развития".
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Решение было принято еще 14 апреля 2015 года.
Чтобы избежать разблокировки ресурсов, в тот же день Госфинмониторинг, учитывая новые обстоятельства, принял решение повторно остановить расходные финансовые операции в ценных бумагах по открытыму в банке счету.
Имущество Януковича может быть окончательно разблокировано в случае, если до 28 мая 2015 года Генеральная прокуратура повторно не обратится в суд о наложении ареста.
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Арест на имущество Александра Януковича, в том числе на ценные бумаги, которые были на учете в банке "ВБР", был наложен постановлением Печерского районного суда Киева от 1 апреля 2014 года.
По состоянию на 1 апреля 2014 года, совокупный остаток средств на счете в ценных бумагах составлял 1 миллиард 067 миллионов гривень – именно столько составляет общая номинальная стоимость ценных бумаг.
Как известно, "Всеукраинский банк развития" является стопроцентной собственностью старшего сына Януковича Александра, а председателем правления банка до середины прошлого года работала Валентина Арбузова – мать экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.