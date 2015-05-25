Суд снял арест с имущества и ценных бумаг Януковича-младшего - СМИ

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Решение было принято еще 14 апреля 2015 года.

Чтобы избежать разблокировки ресурсов, в тот же день Госфинмониторинг, учитывая новые обстоятельства, принял решение повторно остановить расходные финансовые операции в ценных бумагах по открытыму в банке счету.

Имущество Януковича может быть окончательно разблокировано в случае, если до 28 мая 2015 года Генеральная прокуратура повторно не обратится в суд о наложении ареста.

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Арест на имущество Александра Януковича, в том числе на ценные бумаги, которые были на учете в банке "ВБР", был наложен постановлением Печерского районного суда Киева от 1 апреля 2014 года.

По состоянию на 1 апреля 2014 года, совокупный остаток средств на счете в ценных бумагах составлял 1 миллиард 067 миллионов гривень – именно столько составляет общая номинальная стоимость ценных бумаг.

Как известно, "Всеукраинский банк развития" является стопроцентной собственностью старшего сына Януковича Александра, а председателем правления банка до середины прошлого года работала Валентина Арбузова – мать экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.