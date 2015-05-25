Дуда может вести более активную политику по Украине - эксперт

Победа кандидата от оппозиции Анджея Дуды на выборах президента Польши потенциально может как положительно, так и отрицательно повлиять на отношения с Украиной.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий.

"В случае президента Бронислава Коморовского мы знали, какую политику ожидать - умеренную по сравнению с тем, что говорила, например, президент Литвы в контексте Украины… В случае Дуды - это новый человек, новый президент и сравнительно менее известный политик, и здесь всегда сложно прогнозировать", - сказал он.

Шептицкий выделил два момента, которые могут положительно повлиять на отношения Украины и Польши, среди которых то, что Дуда был сторонником погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского, который занимал активную проукраинскую политику. Кроме того, по мнению эксперта, Дуда может вести более активную политику в контексте Украины, в отличие от партии власти "Гражданская платформа".

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В то же время, по словам Шептицкого, есть два вопроса, которые могут негативно повлиять на польско-украинские отношения.

"С одной стороны, возможное осложнение отношений с Евросоюзом, что может повлиять на эффективность польской политики. Второе - отношения Дуды с частью традиционных польских правых сил (которые постоянно поднимают темы ОУН-УПА, Степана Бандеры и Волынской трагедии - УНИАН). Вопрос: какими будут отношения президента с ними", - отметил Шептицкий.

По его мнению, до запланированных на осень парламентских выборов в Польше не следует ожидать каких-то кардинальных или противоречивых решений нового президента, среди которых - более активная военная помощь Украине.

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"Многие вещи станут понятны лишь в октябре, потому что тогда станет известно, каким будет новое правительство, и тогда мы познакомимся с настоящим Дудой, а не участником избирательной кампании", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным экзит-полов, Дуда победил Коморовского во втором туре выборов. Первые официальные данные будут опубликованы сегодня поздно вечером, но действующий президент Польши Коморовский уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой.