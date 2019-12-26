Большинство украинцев назвали выборы главным политическим событием 2019 года в Украине

Ни одного главного события в Украине, согласно опросу, не смогли назвать 16%.

58% украинцев считают, что главным политическим событием 2019 года в Украине являются президентские и парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, социологи обнародовали на брифинге.

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Главным политическим событием 2019 года в Украине, бесспорно, были признаны выборы – парламентские и президентские (это событие назвали 58% граждан), причем событие признано положительным. В то же время не менее главным событием считают освобождение пленных (8%), встречу в «нормандская формате» (5%), получение томоса (2%), разведения войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%). Ни одного события не смогли назвать 16% (в прошлом году – 12%).

По данным опроса, главным политическим событием 2019 году в мире была названа встреча в «нормандском формате» (23%). Далее идут: импичмент Трампа (6%), война в Сирии (2%), «Брекзит» (2%), протесты «желтых жилетов» во Франции (2%). Ни одного события не смогли назвать 51%.

***Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%