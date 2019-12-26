64% украинцев поддерживают вступление в ЕС и только 13% - в Таможенный союз - опрос

На юге и на востоке значительная часть населения со своими ориентациями не определилась (соответственно 33% и 34%).

64% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и лишь 13% - в Таможенный Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, социологи обнародовали на брифинге.

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При этом социологи отмечают, что в декабре 2014 года 57% выбирали ориентацию на вступление в ЕС и 16% - на Таможенный союз, в декабре 2015 года - соответственно 56% и 13%, в декабре 2016 года - 58% и 11%, в декабре 2017 года - 59% и 11%, в декабре 2018 года - 59% и 12,5%.

Стабильно во внешнеполитических ориентациях граждан существуют различия между регионами. Согласно данным опроса, в декабре 2019 года западный регион почти полностью ориентирован на ЕС (90% против 3%), центральный регион тоже имеет выраженную проевропейскую ориентацию (70% против 8%), несколько с «меньшим счетом» преобладает проевропейская ориентация и в южном регионе (44% против 23%), и в восточном (42% против 23%).

На юге и на востоке значительная часть населения со своими ориентациями не определилась (соответственно 33% и 34%).

*** Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.