В «ДНР» недовольны, что экс-беркутовцев не хотят выдавать в рамках обмена

23 декабря «Громадське» сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Группировка «ДНР» обвинила украинскую сторону в нарушении соглашений по обмену удерживаемыми лицами.

Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова на своей странице в Facebook.

Так она отреагировала на то, что суд в Киеве оставил под стражей трех экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», котрые подозреваются в расстрелах участников Майдана.

По ее словам, украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и «вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса». По мнению Морозовой, действия украинской стороны наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами.

«Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в Минском формате и в итоговом коммюнике «нормандской четверки», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что украинская сторона вычеркивает трех экс-«беркутовцев» из списка на обмен.

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Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

23 декабря «Громадське» со ссылкой на два источника, имеющих отношение к судебному делу, сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.