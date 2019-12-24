В России назвали условия для улучшения отношений с Украиной

Украину призывают к "решительным шагам Киева против националистических сил".

Для улучшения российско-украинских отношений существуют предпосылки, однако Украина должна предпринять решительные шаги против националистических сил.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

"Предпосылки [для серьезного улучшения российско-украинских отношений], безусловно, есть. Произошел целый ряд позитивных изменений", - сказала она.

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В то же время Матвиенко отметила, что без решительных шагов власти Украины против националистических сил в них не получится прорыва.

"Если они [власти Украины] осознают опасность всего того, что произошло в 2014 году, результаты государственного переворота, мощнейшее влияние националистических сил на ситуацию в Украине, и [если] не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуация в Украине не приходится. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях не получится", - резюмировала спикер Совета Федерации.

Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года. По итогам длительных переговоров президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой назвал главной победой саммита в Париже обмен пленными до конца года в формате всех на всех, но признал, что этого "маловато".

Стороны во время встреч также обсудили "газовый вопрос", контроль границы на Донбассе, а также договорились о следующем саммите в течение четырех месяцев.