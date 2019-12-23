Зеленский и Трамп "не поделили ракету" на обложке журнала The Week (фото)

Президенты спорят и перетягивают ракету, перевязанную бантиком.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп попали на обложку журнала The Week.

Как пишет НВ, на обложке номера от 27 декабря 2019 года Трамп и Зеленский — часть карикатурного «рождественского» сюжета, в котором присутствуют и другие мировые лидеры и известные люди.

Читайте такжеНа обложке Time с Зеленским использовали хакерский термин – СМИ

Президенты спорят и перетягивают ракету, перевязанную бантиком. На карточке, прикрепленной к ракете подпись «Украине от США». Вероятно, она символизирует американскую военную помощь Украине.

Напомним, задержку военной помощи Украине связывают с требованием президента Дональда Трампа начать расследование в Украине против его соперников.

Обвинения связаны с скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле 2019 года.

Некоммерческая организация Center for Public Integrity обнародовала документы с подробностями заморозки военной помощи США Украине.

В них говорится, что администрация США поручила приостановить оказание военной помощи Украине через 91 минуту после телефонного разговора Трампа с Зеленским.

В США продолжается процедура расследования, которая может закончится импичментом Трампа. Президента США подозревают в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу в расследовании дела об импичменте.

Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time.