Зеленский и Трамп "не поделили ракету" на обложке журнала The Week (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп попали на обложку журнала The Week.
Как пишет НВ, на обложке номера от 27 декабря 2019 года Трамп и Зеленский — часть карикатурного «рождественского» сюжета, в котором присутствуют и другие мировые лидеры и известные люди.
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Президенты спорят и перетягивают ракету, перевязанную бантиком. На карточке, прикрепленной к ракете подпись «Украине от США». Вероятно, она символизирует американскую военную помощь Украине.
Напомним, задержку военной помощи Украине связывают с требованием президента Дональда Трампа начать расследование в Украине против его соперников.
Обвинения связаны с скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле 2019 года.
Некоммерческая организация Center for Public Integrity обнародовала документы с подробностями заморозки военной помощи США Украине.
В них говорится, что администрация США поручила приостановить оказание военной помощи Украине через 91 минуту после телефонного разговора Трампа с Зеленским.
В США продолжается процедура расследования, которая может закончится импичментом Трампа. Президента США подозревают в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу в расследовании дела об импичменте.
Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.
Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time.