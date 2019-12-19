МИД в очередной раз передало "ноту протеста" России из-за направленного "гумконвоя" в ОРДЛО

Внешнеполитическое ведомство отреагировало на очередное нарушение Россией суверенитета Украины.

Министерство иностранных дел Украины снова передало Российской Федерации ноту протеста из-за направления так называемого «гумконвоя» на оккупированный Донбасс.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так наз. «Гуманитарного конвоя» на временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - отметила Зеленко.

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Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к досмотру этих грузовиков.

Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

Сегодня, 19 декабря, Россия отправила на временно оккупированные территории Донбасса очередной, 96-й так называемый «гуманитарный конвой».

В МЧС РФ уверяют, что колонны автомобилей доставят жителям Донецкой и Луганской областей «более 110 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - медикаменты и новогодние подарки».

Также в МЧС России заявили, что ведомство «уже шестой год приносит в Донецк и Луганск жизненно необходимое людям продовольствие и предметы первой необходимости».