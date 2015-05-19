ВСК выявила признаки нарушения присяги 5 судьями, которые принимали решения по майдановцам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.

В частности, как отметили в пресс-службе, сегодня состоялось очередное заседание ВСК по проверке судей судов общей юрисдикции, созданной при ВСЮ для проверки судей, которые выносили решения в период Майдана.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания, приняты выводы о нарушении присяги судьи: судьи Деснянского районного суда Киева Алексея Панасюка, судьи Соломенского районного суда Киева Марины Лозинской, судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области Анатолия Левченко, судьи Подольского районного суда Киева Светланы Захарчук, судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области Виктора Степаненко.

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«Эти выводы ВСК будут переданы в Высший совет юстиции для принятия окончательного решения», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ВСК приняла вывод о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Винницкого городского суда Винницкой области Игоря Чернюка и направила материалы проверки в Высшей квалификационной комиссии судей Украины для принятия решения.

Одновременно комиссия решила приостановить проверку в отношении судьи Харьковского окружного административного суда Дмитрия Волошина, поскольку не установила нарушений в действиях судьи.

Как отметили в пресс-службе, с начала своей деятельности Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции осуществила 32 проверки судей, по результатам рассмотрения которых в отношении 26 судей приняла заключение о нарушении присяги, в отношении 5 – констатировала признаки дисциплинарного проступка и направила материалы в ВККСУ для принятия решения, действия 3 судей было оправдано, а проверки в отношении них прекращены.

Всего по результатам рассмотрения 2192 заявлений граждан, поступивших в адрес Комиссии, ВСК назначила к рассмотрению 309 проверок в отношении 331 судьи.