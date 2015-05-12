С судей Кицюка и Царевич сняли электронные браслеты, ГПУ готовит апелляцию

Как сообщается на сайте суда, заседание по Царевич прошло 11 мая. Прокуратура требовала продлить личное обязательство для Царевич с ношением электронного браслета на шесть месяцев.

12 мая идентичное ходатайство прокуратуры в отношении Кицюка также было отклонено.

Генеральная прокуратура Украины будет подавать апелляцию на решение суда, которым судьям Печерского районного суда Киева Виктору Кицюк и Оксане Царевич была изменена мера пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генпрокурор Виктор Шокин, отвечая на вопросы журналистов.

”Мы изучим этот вопрос сегодня-завтра и будет подана апелляция”, - сказал Шокин.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского райсуда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и в других делах. По данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

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10 марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила Царевич и Кицюка от должностей судей сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности.

20 марта Апелляционный суд Винницкой области не удовлетворил апелляцию судьи Царевич об отмене меры пресечения в виде личного обязательства, предусматривающий ношение электронного браслета.

23 марта Апелляционный суд Винницкой области не удовлетворил апелляцию судьи Кицюка об отмене меры пресечения в виде личного обязательства, которое предусматривает ношение электронного браслета.