Госдеп: США намерены углублять участие в реализации Минских соглашений

22:53, 18 мая 2015
Политика
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США намерены углублять участие в реализации минских соглашений о прекращении огня в Украине

госдеп / mosvedi.ru

Об этом заявил журналистам в понедельник представитель госдепартамента Джефф Ратке, сообщает РИА Новости.

”США активно участвуют и углубляют участие и поддержку реализации минских соглашений”, - сказал Ратке.

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Американские официальные лица не исключали присоединения США к ”нормандской четверки”, в которую входят Украина, Франция, Германия и Россия.

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