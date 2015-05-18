Госдеп: США намерены углублять участие в реализации Минских соглашений

Об этом заявил журналистам в понедельник представитель госдепартамента Джефф Ратке, сообщает РИА Новости.

”США активно участвуют и углубляют участие и поддержку реализации минских соглашений”, - сказал Ратке.

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Американские официальные лица не исключали присоединения США к ”нормандской четверки”, в которую входят Украина, Франция, Германия и Россия.