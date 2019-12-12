Пристайко: Россия находится только в процессе, чтобы понять "красные линии", которые Украина никогда не перейдет

Глава МИД заявил, что российская сторона остается на тех же позициях, на которых была пять с половиной лет.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что Россия находится только в процессе, чтобы понять "красные линии", которые Украина никогда не перейдет.

Об этом Пристайко сказал в интервью УНИАН.

"Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас, и это процесс. Потому что, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немного другие. На сегодняшний момент то, что я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел все, условно, пять с половиной лет», - отметил Пристайко.

По его словам, в Украине надеялись, что "российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли Европейский Союз и наши партнеры", а именно – санкционное давление.

"Очевидно, что российская сторона пока на сегодня демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, она не готова к этим изменениям", - считает министр.

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Полный текст интервью будет опубликован на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря после саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский обозначил свои "красные линии", которые никогда не пересечет.

В частности, речь идет о невозможности федерализации, влияния на вектор движения страны и компромиссов в обмен на территории Украины.

"Первое - это невозможность федерализации, Украина - это унитарное государство - это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства", - подчеркнул он.

"Второй - невозможность кого-либо оказывать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины. Украина - независимое, самостоятельное демократическое государство, вектор развития которого всегда будет выбирать исключительно народ Украины", - добавил Зеленский.

"Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки Украины территорий в пределах международно определенных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что во время встречи в "нормандском формате" от имени всего украинского народа сказал, что украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. "Мы, действительно, надеемся на соблюдение всех договоренностей, но есть и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы, со своей стороны, готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - резюмировал президент.