5 подозреваемых по делу Шеремета генпрокурор назвал "первыми шагами" в раскрытии убийства

Генпрокурор подчеркивает необходимость найти организатора убийства журналиста.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что выдвинутые пяти лицам подозрения в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета являются лишь первыми шагами в раскрытии преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Хотелось бы сказать, что на самом деле это только своего рода первые шаги в раскрытии преступления, поскольку были установлены только те лица, которые планировали, которые, собственно, совершили убийство, и на самом деле страна еще должна услышать ответ на то, кто же был организатором этого ужасного преступления", - сказал Рябошапка.

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Генпрокурор выразил надежду, что ответ на этот вопрос страна также получит.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим раскрытие не только этого, а и многих других резонансных преступлений", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек.

По данным полиции, экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

По данным следствия, Дугарь проводила разведку вблизи места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минно-взрывному делу и фигурирует по делу о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица.