Кернес заявляет о готовности доказывать свою невиновность в суде

Об этом говорится в комментарии Кернеса, который распространила пресс-служба Харьковского городского совета после завершения сегодняшнего заседания Киевского райсуда Полтавы по делу по обвинению Кернеса в похищении и избиении харьковских активистов Евромайдана.

«Я настаиваю на том, чтобы суд начался по существу, я мог доказать свою невиновность по этому полностью сфальсифицированному делу. Действия «ультрас», активистов перед началом суда, направлены на срыв рассмотрения, - это еще одно подтверждение того, что у обвинения нет других, более серьезных аргументов. Я уверен, что сегодня существует возможность для проведения безопасного, всестороннего и справедливого суда», - заявил Кернес.

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Он призвал обеспечить безопасность во время заседаний Киевского райсуда Полтавы.

«Я в очередной раз прибыл в суд исполнить свой гражданский долг и, согласно законам Украины, дать показания. Но был вынужден покинуть его в связи с выявленной правоохранителями угрозой для жизни», - отметил Кернес после того, как покинул зал заседаний.

Как сообщал УНИАН, назначенное на 18 мая подготовительное заседание суда по обвинению Кернеса в Киевском районном суде Полтавы не состоялось.Охранники "Грифона" эвакуировали Кернеса из здания суда. По словам адвоката Кернеса Александра Гульченко, Кернеса эвакуировали из-за угрозы его жизни, поскольку в толпе митингующих возле суда якобы были люди с огнестрельным оружием.

Потерпевшие по делу Кернеса Сергей Ряполов и Александр Кутянин заявили, что мэр Харькова сам организовал проведение сегодняшней акции возле здания суда с целью срыва судебного заседания.

Суд назначил следующее заседание по делу Кернеса на 28 мая.

Справка УНИАН. Следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении Кернеса и двух его охранников.

Предварительное заседание по рассмотрению дела должно было состояться 31 марта в Дзержинском районном суде. Его перенесли на 7 апреля в связи с неявкой пострадавших, поскольку они сменили место регистрации с Харькова на Киев. Генеральная прокуратура Украины заявила, что слушание дела должно быть перенесено в Киев, поскольку оба пострадавших сейчас прописаны в столице Украины по одному адресу. В то же время, как выяснили СМИ, эта информация не соответствует действительности.

2 апреля Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел направил уголовное дело для рассмотрения в Полтаву.