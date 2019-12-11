"Призывал к терроризму": в РФ решили заочно судить Гриценко

Обвинительный акт в деле Гриценко передали в суд.

В России намерены заочно судить бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ в среду утром.

Как отмечают российские силовики, завершено расследование уголовного дела в отношении Гриценко. Его обвиняют в "совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием СМИ". Ранее РФ объявила Гриценко в международный розыск, а в апреле нынешнего года его заочно арестовали.

В России заявляют, что Гриценко в июле 2014 года якобы призывал через СМИ к осуществлению террористической деятельности путем подрыва поездов в приграничных российских районах, а также автомобилей - в Москве и Таганроге.

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Обвинительный акт в отношении украинского политика направили в суд.

Как сообщал УНИАН, украинский экс-министр Николай Рудьковский получил два года тюрьмы за нападение на посольство РФ в Киеве. Приговор ему вынес суд Москвы.