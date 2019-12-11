В Кремле говорят, что неуместно говорить о победителях и побежденных "нормандского саммита"

По словам Пескова, участники встречи преследовали одну цель - возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва.

В Кремле считают неуместным говорить о победителях и проигравших по итогам встречи в «нормандском формате».

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, наверное, не уместно говорить, кто был победителем, а кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поиску урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил на трех дополнительных участках в Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

Лидеры «нормандской четверки» поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.