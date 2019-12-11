Контратака Зеленского насчет "Минска" стала неожиданностью для Путина – политолог

Украинскому президенту удалось навязать порядок дальнейших переговоров, считает эксперт.

По результатам встречи "Нормандской четверки" можно констатировать, что президент Владимир Зеленский "сдал экзамен" на государственного деятеля.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Он отметил важнуое качество Зеленского.

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"Для Зеленского результаты встречи – несомненный успех. С точки зрения формальных показателей Путин продемонстрировал жесткую неуступчивость. Но Зеленскому удалось добиться прогресса по целому ряду вопросов: обмену пленными, прекращению огня, усилению мониторинга ОБСЕ и так далее. Но не только это важно. Во-первых, встреча важна с точки зрения включения его в реальный переговорный процесс – жесткий, глаза в глаза и с точки зрения получения опыта переговоров. Он этой встречи добивался почти полгода – он ее достиг. У нас это как-то недооценивают, но Зеленский очень упертый. Если он ставит себе цель, он ее добивается – полностью или частично. Это очень важное качество для политика, которым он постепенно становится. И здесь ему тоже далось добиться продвижения вперед", – сказал Владимир Фесенко.

Второй очень важный момент, по мнению политолога, заключается в том, что украинскому президенту удалось навязать порядок дальнейших переговоров.

"Жесткая позиция о контроле над границей, и то, что без контроля над границей не будет решать вопросы политической части Минских соглашений – это очень важная позиция, которая будет определять дальнейший порядок. Зеленский пытается отыграть то, что подписал Порошенко в 2015 году. Контратака по этому вопросу со стороны Зеленского стала неожиданностью для Путина, сбила его во многом из привычного режима переговоров. И просто бросалось в глаза, что Путин был недоволен результатами переговоров", – подчеркнул политолог.

По его мнению, Владимир Зеленский в целом в ходе переговоров добился тактических успехов по ряду вопросов.

"А для самого украинского президента встреча стала политическим успехом. Он сдал свой экзамен на государственного деятеля, первое сложное испытание он прошел. И думаю, это придаст ему уверенности в будущих переговорах", – резюмировал Фесенко.