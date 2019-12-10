Гончарук о нормандском саммите: президент везет из Парижа хорошие новости

Премьер подчеркнул, что опасения некоторых скептиков по поводу сдачи национальных интересов и перехода «красных линий» потерпели крах.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает результаты переговоров в Париже успешными для установления мира на востоке нашей страны.

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«По моему личному мнению, в Париже была одержана важная победа, был сделан важный шаг вперед для того, чтобы на украинском Донбассе установился мир», - заявил глава правительства на конференции в Киеве.

По его словам, опасения отдельных скептиков относительно сдачи национальных интересов и перехода «красных линий» не оправдались.

«Президент Украины очень четко сформулировал в присутствии двух лидеров стран Европейского Союза и Владимира Путина, что Крым – это Украина, что Донбасс – это Украина. Что Украина не будет бояться решительно действовать, чтобы на ее территории установился мир и чтобы украинцы вернулись домой», - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что президент везет из Парижа хорошие новости, включая договоренности о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами.

«Это открывает путь для дальнейшего политического диалога, и уже назначена следующая встреча через четыре месяца», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Париже завершился саммит в «нормандском формате» с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

По итогам саммита Зеленский назвал встречу шагом на пути к миру. Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах у линии соприкосновения, обмене пленными до конца года в формате "всех на всех", а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.

В то же время консенсус относительно проведения местных выборов на оккупированных территориях и транзита российского газа через территорию Украины пока не достигнут.